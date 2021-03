Demain nous appartient spoilers : Lucie prête à tout, Victoire avoue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 mars)

4.6 ( 13 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 mars 2021 – C’est le début du week-end et comme tous les samedis, on propose aux fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qu’il va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore être mouvementée pour Lucie, Marc et Victoire !



En effet, Lucie va être au pied du mur et encore une fois prête à tout pour Marc Véry ! Victoire ne va pas avoir d’autre choix que d’avouer à Georges, qui ne sait pas s’il pourra lui pardonner ces mensonges…

De son côté, Xavier a le plaisir d’accueillir ses filles, Maud et Camille. Et il se trouve que Judith la connait déjà puisque Camille est une influenceuse bien connue sur Instagram. Elle va d’ailleurs donner un joli coup de pouce à Chloé pour la vente de ses bijoux…



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 22 au 26 mars 2021

Lundi 22 mars (épisode 887) : Persuadée qu’elle cache quelque chose, Aurore décide de soumettre Victoire à un interrogatoire. Georges, quant à lui, continue d’avoir entièrement confiance en sa compagne. Pendant ce temps, Flore confie à Bart qu’elle se sent en danger. Xavier est heureux d’accueillir chez lui ses filles Maud et Camille, deux adolescentes aux caractères bien trempés. Flore convainc Alex de faire une séance de sport avec Clémentine.

Mardi 23 mars (épisode 888) : Mona, qui a toujours douté de Victoire, l’accuse d’avoir trahi son fils. De son côté, Aurore, suspicieuse, décide de mettre le jeune médecin sur écoute. Alex confie à Clémentine que s’il a du mal à reprendre le sport, c’est parce qu’il se sent très affaibli depuis ses problèmes d’alcool. Judith découvre que Camille, la fille de Xavier, n’est autre que la célèbre influenceuse qu’elle suit depuis des mois sur les réseaux sociaux.

Mercredi 24 mars (épisode 889) : Alors que la police de Sète semblait avoir repris la situation en main, l’un des criminels qu’ils recherchaient décide de mettre à exécution un plan très risqué. Le lendemain matin, Marianne se rend compte que Victoire et William ont mystérieusement disparu. Bart veut s’offrir une magnifique platine vinyle. Mais avant d’avoir pu écouter un seul disque, il découvre les sources de joie infinie que lui réserve le service après-vente… Grâce à Camille, les bracelets de Chloé rencontrent un succès aussi colossal qu’inattendu sur les réseaux sociaux.

Jeudi 25 mars (épisode 890) : William découvre le vrai visage de Victoire. Georges, quant à lui, ne sait s’il pourra un jour pardonner à la jeune femme ce qu’elle lui a fait subir. Charlie craint que Jules découvre qu’elle a couché avec un autre garçon. Mathilde et Aurélien décident de braver l’interdiction de Bart pour essayer sa nouvelle platine, mais leur projet tourne vite à la catastrophe.

Vendredi 26 mars (épisode 891) : Alors que la situation paraissait inextricable, Lucie trouve un moyen de s’en sortir qui prend tout le monde par surprise, même Victoire. Georges ne peut alors s’empêcher de douter à nouveau de sa compagne. Quand il découvre que cent euros ont disparu de la caisse du Spoon, Tristan en vient à suspecter Roxane et Ulysse. Charlie met les choses au clair avec Gabriel.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 22 au 26 mars

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

