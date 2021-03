Rugby : match France / Pays de Galles, à suivre en direct, live et streaming sur France 2 et France.Tv

4.6 ( 11 )



France / Pays de Galles est un match du Tournoi des Six Nations masculin. Et il est à suivre en direct ce soir sur France 2 et France.TV dès 20h50.



Une rencontre capitale pour les Français qui doivent absolument gagner pour encore pouvoir espérer remporter la compétition. Et même en cas de victoire, cela pourrait s’avérer insuffisant pour les hommes Fabien Galthié

France / Pays de Galles : comment suivre le match en direct, live et streaming ?

Pour suivre le match, rien de plus simple. Branchez-vous dès 20h50 sur France 2 et calez-vous bien au fond de votre fauteuil.



Vous avez aussi la possibilité de suivre le match en direct et en live streaming sur France.Tv en choisissant la fonction DIRECT

Notez que les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnés de Cécile Grès pour les interventions en bord de terrain.

Rendez-vous aussi sur l'appli France tv sport

Une rencontre que vous pourrez suivre également grâce à l'offre numérique disponible sur France TV Sport.

Une rencontre à suivre en direct et en replay sur le site et l'application France tv sport.

Le site et l’application France tv sport vous proposent aussi : extraits des rencontres, meilleurs moments, résultats, calendriers, classements, coulisses, reportages, analyses…

France / Pays de Galles : score en temps réel

Actions, live et score en temps réel également disponibles sur le site et/ou l’application Match en Direct.

Et dans l’après-midi

Un peu plus tôt dans la journée, France 2 diffusera les rencontres

– Ecosse / Italie dès 15h05 (commenté par Jean Abeilhou et Jérôme Cazalbou)

– Irlande / Angleterre dès 17h35 (commenté par Laurent Bellet et Benjamin Kayser).

