Plus belle la vie : ce soir, Victoire fait une terrible annonce (résumé + vidéo épisode 4227 PBLV du 2 mars 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4227 du mardi 2 mars 2021 – Victoire va faire une terrible annonce à Vidal ce soir dans votre feuilleton marseillais de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, elle doit lui annoncer qu’il a une maladie grave et elle peine à trouver les mots…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4227

La police nationale est avertie d’un échange de tirs dans un entrepôt et Patrick et Ariane partent sur les lieux. Au milieu des tirs, Boher risque sa vie pour sauver celle de Berger qui se retrouve à découvert au sol. Machet, lui, s’est volatilisé. L’arrivée d’Ariane et Patrick fait fuir les deux voleurs armés. Alors que Berger est humilié au commissariat sous les questions d’Ariane, Patrick s’inquiète que les produits volés puissent servir à fabriquer des explosifs…



Estelle convainc Victoire de parler à Vidal de sa maladie. Quand Sacha demande à Victoire de prendre ses congés, elle refuse car elle doit s’occuper d’un cas à l’hôpital, elle fonce d’ailleurs le voir… Victoire annonce enfin à Vidal qu’elle a toutes les raisons de croire qu’il est atteint de la maladie de Huntington…

Barbara en veut à César qui tente de dédramatiser la situation. Pendant ce temps-là, Fanny manque cruellement au Marci et les clients la réclament…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4227 du 2 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

