Ici tout commence du 22 mars : Hortense sous le choc (résumés + vidéo épisodes 100 et 101)

4.9 ( 14 )



Annonces





Ici tout commence du 22 mars, résumés et vidéo des épisode 100 et 101 – La semaine commence et c’est une double dose de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » qui vous attend ce soir ! En effet, pour rattraper son retard suite à la déprogrammation de jeudi dernier, TF1 diffusera ce lundi deux épisodes à la suite. Et ce soir, la série célèbre son 100ème épisode !



Annonces



Annonces

Deux épisodes inéditss à découvrir dès 17h55 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 100

Sortie de l’enfer de la maison d’Hugues, Hortense est finalement de retour à l’Institut Auguste Armand. Cependant cette expérience traumatisante continue de hanter la jeune femme. Ses amis sont là pour la soutenir mais Eliott lui en veut d’être tombé dans ce piège. Rentrés de vacances, Rose et Antoine rencontrent le couple Delobel.

De son côté, Greg suit son cœur alors que Lionel l’accuse de l’avoir trahi. Aux marais salants, Jérémy voit son projet gastronomique entravé par des rancœurs passées.



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 101

Suite aux accusations d’Eliott, Lionel fait une révélation fracassante aux élèves de l’Institut. Pendant son service au double A, Enzo est victime de ses propres préjugés.

Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 100 du 22 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés