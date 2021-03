Ici tout commence du 30 mars : Benoit s’en prend à Rose (résumé + vidéo épisode 107)

4.9 ( 7 )



Ici tout commence du 30 mars, résumé et vidéo de l’épisode 107 – Benoit Delobel s’en prend à Rose ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il a été choqué par ses accusations et vient mettre les choses au clair dans le bureau de Claire et Antoine.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 107

Le chef Delobel fait part de sa colère à Rose et Antoine. Jamais il n’aurait frappé son fils, et il ne comprend pas que Rose ait utilisé Charlène pour prouver sa culpabilité. De son côté, Charlène veut s’excuser auprès de Greg pour son comportement, mais celui-ci lui demande de rester à l’écart de ses soucis…

En stress à cause de son évaluation, Marta peut compter sur le soutien de Théo. La pression augmente quand Clotilde ajoute une contrainte à l’épreuve. Les entrées de Maxime ne font pas l’unanimité.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 107 du 30 mars

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

