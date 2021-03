Audiences TV prime 29 mars 2021 : « Un homme d’honneur » leader en baisse, record historique pour « Mariés au premier regard »

5 ( 4 )



Audiences TV prime 29 mars 2021. Hier nouvelle victoire de TF1 et de sa série « Un homme d’honneur ». Mais la baisse est sensible avec près de 900.000 téléspectateurs de moins qu’en première semaine.



Le premier épisode a ainsi été suivi par 4.41 millions de personnes (17.8% de PDA) alors que le second s’est ensuite contenté de 3,76 millions (17.6% de PDA)

Audiences TV prime 29 mars 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le final de la saison 3 de la série « Les rivières pourpres ». 3.88 millions de téléspectateurs et 15.5% de PDA pour la première partie de l’épisode; 3.60 millions de téléspectateurs et 16,3% de PDA pour la seconde.

Tout va bien pour M6 et « Mariés au premier regard ». L’émission gagne encore des fidèles avec 2.90 millions de téléspectateurs et une part d’audience moyenne de 13.2%. Mais M6 a surtout signé un triple record historique d’audience sur cibles :



– meilleure pda historique auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (27.7%)

– meilleure pda historique sur les moins de 50 ans (23%)

#Audiences @M6 #MAPR

🏆RECORD historique auprès des FRDA-50 et -50 ans

🏆 RECORD de saison auprès des 4+

🏆 RECORD d'audience depuis 4 ans et demi

🥇Leader auprès des FRDA-50 et -50 ans

13% auprès des 4+

28% auprès des FRDA-50

23% auprès des -50 ans

2.9M tlsp (Pic à 3.2M) pic.twitter.com/8tGdPTnK9h — M6Pro (@M6pro) March 30, 2021

On retrouve ensuite France 3 et la rediffusion d’un numéro du magazine « Secrets d’histoire ». Hier soir il était consacré à Alienor d’Aquitaine. Et 1.97 million de passionnés d’histoire ont répondu à l’appel (pda 8.3%).

France 5 complète le top 5 avec le film de Bertrand Tavernier « Coup de torchon » vu ou revu par 1.51 million de nostalgiques (6.4% de pda).

