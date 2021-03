Ici tout commence : Hugues menace Claire, Hortense en larmes, ce qui vous attend mardi 2 mars (épisode 87 en avance)

4 ( 4 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 87 qui sera diffusé le mardi 2 mars, Hortense va de plus en plus mal à cause de la rumeur qui se répand à l’institut.



En effet, tout le monde se moque d’elle et sous entend qu’elle vend ses charmes…



Hortense reste convaincue que c’est à cause de Hugues et elle a peur de se faire renvoyer de l’institut. Elle pense qu’il a foutu sa vie en l’air…

A l’institut, Lisandro confie à Claire qu’il avait vu Hugues donner une enveloppe à Hortense, il pense qu’elle contenait de l’argent. Claire décide d’aller parler à Hugues chez lui… Il lui explique avoir eu une liaison avec Hortense et lui avoir offert des cadeaux car il tient à elle. Mais Claire veut prévenir la police et Hugues la menace : il affirme que sa maison a été achetée avec l’argent de l’institut et que s’il la dénonce, elle pourra être accusée d’abus de biens sociaux !



De son côté, Greg vient s’excuser auprès d’Eliott pour sa crise de la dernière fois. Ces deux là se rapprochent, mais Lionel les surprend et se pose des questions…

Kelly rêve de pouvoir cuisiner à l’institut et sa mère s’arrange pour qu’elle ait une heure dans la cuisine. Sauf que Clotilde les surprend, elles ont juste le temps de partir en courant !…

Rendez-vous mardi 2 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

