Demain nous appartient spoiler : Lydie menace Ulysse avec un couteau ! (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – C’est finalement Renaud qui avait raison depuis le début au sujet de Lydie dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que Samuel refuse de croire que sa mère puisse être malade, dans quelques jours Lydie va dévoiler son vrai visage.



En plein Spoon, Lydie va péter un cable et menacer Ulysse avec un couteau !



Lydie fait une crise au Spoon devant les clients et les deux serveurs. Ulysse et Roxanne ne sont perplexes… Roxanne n’ose pas parler à Lydie et elle envoie Ulysse le faire. Mais quand il demande à Lydie de partir pour laisser la place aux gens qui veulent consommer, elle fait une crise violente ! La mère de Samuel sort un couteau et n’hésite pas à menacer Ulysse et les clients…

Demain nous appartient spoiler Lydie en pleine crise au Spoon



▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

