« La stagiaire » du 30 mars 2021 : les deux épisodes inédits de ce soir

« La stagiaire » du 30 mars 2021. Après leur retour triomphal de la semaine dernière, Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent rendez-vous ce soir pour deux épisodes inédits de « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV



Episode 3 : « K.-O »

Philippe Kramer, ancien joueur de boxe pro, dirigeait un club amateur où il entraînait de nombreux jeunes des quartiers populaires de Marseille. On l’a retrouvé mort, asphyxié sous un appareil de musculation. Le juge Delcourt et sa stagiaire découvrent que cet homme était très apprécié par les familles des jeunes qu’il aidait à se construire via la discipline de la boxe. Mais est-ce ce qui l’a mené à sa perte ?

Episode 4 : « Dans la lumière »



Ce n’est pas tous les jours que l’on fait la découverte d’une nouvelle planète dans l’Univers. C’est pourtant pour cela qu’Isaac Lanciaux est devenu depuis deux ans, un nom incontournable dans le milieu de la recherche spatiale et astronomique. On vient de le retrouver mort au sein du planétarium de Marseille, où il travaillait sur sa découverte. Pas facile pour Constance et Boris d’orienter l’enquête sur la mort d’un homme qui avait de nombreux admirateurs, mais aussi beaucoup d’ennemis.

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière la série s’est imposée en tête des audiences avec 4.59 millions de fidèles (jusqu’à 4.94 pour le premier épisode) et 20.1% de part de marché.

#audiences #serie Hier, mardi 23/01 @France3tv leader des chaînes en prime-time avec la série La Stagiaire Les 2 1ers épisodes de la S6 avec @Bernier_Michele ont réuni en moy.

📌Près de 4,6M de tsp

📌20,1% de PdA#creation @Francetele ➡️A revoir sur https://t.co/6ut4hxmvhG pic.twitter.com/uS4GvdrLHw — France3ServicePresse (@France3Presse) March 24, 2021

