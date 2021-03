« Pékin Express » du 30 mars 2021 : ce soir dans l’épisode 6…

5 ( 8 )



« Pékin Express » du 30 mars 2021. Ce soir suite de la nouvelle saison de « Pékin Express ». Rebaptisée « Pékin Express : sur la routes des 3 continents ».



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et bien sûr en streaming puis replay sur 6PLAY.

« Pékin Express » du 30 mars 2021 : au programme de cette 6ème étape

Pour cette 6e étape de l’aventure en Grèce, les candidats débuteront la course dans le port du Pirée à côté d’Athènes. Ils se rendront jusqu’au pied du légendaire mont Olympe où ils effectueront un trek de plus de 15 km, avec une surprise à la clef : un handicap qui leur demandera patience et coordination ! Les candidats dormiront en bivouac sous les étoiles et sous le regard des dieux grecs. Moment d’émotion garanti !

Le quizz express fera son retour, ce qui bouleversera la course et redistribuera toutes les cartes dans le classement. La course jusqu’à l’impressionnante ville de Thessalonique sera plus serrée que jamais et offrira une arrivée inattendue et sous le signe de l’émotion !



Après ces 3 étapes en Grèce, les binômes se prépareront à découvrir le 3e pays de cette « route des 3 continents ».

"Il commence à me prendre par les épaules" 🤼😅

Les frères fêtards passent la soirée chez un arbitre de lutte grecque antique !

📺 #PékinExpress, dernière étape en Grèce, ce mardi à 21.05 pic.twitter.com/3adkmBMQzR — M6 (@M6) March 29, 2021

Qui sera le binôme éliminé aux portes de la Turquie ? Qui ne goûtera pas à la magie de l’Orient ?

Réponse ce soir dans « Pékin Express ».

