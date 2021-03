4.9 ( 9 )



Laurent Bignolas viré de « Télématin » ? Selon le journaliste Michaël Zoltobroda du Parisien, l’actuel présentateur de Télématin aurait été informé de sa prochaine éviction. Il ne serait pas reconduit à la tête de la matinale de France 2, et ce dès la rentrée prochaine.



Laurent Bignolas viré de « Télématin » ? ll n’était pas au courant…

Sauf qu’il n’était visiblement pas au courant. « Ah bon, Télématin, c’est fini pour moi? Vous me l’apprenez! » a ainsi déclaré celui qui a succédé à William Leymergie en septembre 2017.

« Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal. Mais je peux très bien le comprendre. (…) Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu’un pour nous remplacer. J’ai eu l’impression de rendre service. Je partirai avec le sourire. » a t-il ensuite rajouté.

Pourquoi Laurent Bignolas va t-il être écarté ?

Première cause, les audiences. Depuis le départ William Leymergie, elles ne sont plus à la fête. Un peu moins de 700.000 téléspectateurs en moyenne chaque jour, soit 20% de moins que la dernière saison de l’animateur historique du programme.



Et comme toujours il y a aussi ceux qui taclent en coulisses, et toujours sous couvert d’anonymat. Certains ont déclaré que Laurent Bignolas se prenait un peu trop pour la « star » de l’émission et que l’ambiance était devenue « exécrable ».

« On a pu critiquer William Leymergie, mais à côté de Laurent Bignolas, c’est un enfant de chœur » aurait ainsi déclaré l’un des nombreux collaborateurs de l’émission.

Qui pour succéder à Laurent Bignolas ?

En attendant que France Télévisions officialise, ou pas, ce départ, la direction aurait déjà sa petite idée sur le nom de son remplaçant.

Et déjà des noms circulent : Samuel Etienne et l’éternel joker du programme Damien Thévenot.

En attendant d’en savoir plus, retrouvez « Télématin » du lundi au samedi, de 6h30 à 9h25 sur France 2 mais aussi en replay sur France.TV

