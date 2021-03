4.9 ( 8 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 28 mars 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 28 mars 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 life » : Violences conjugales, agressions…. La nuit, les interventions de la police s’enchaînent. Chronique de la délinquance ordinaire à Narbonne, 54.000 habitants.

Et dans « 7 à 8 » le meurtre de Magali Blandin. Son mari a reconnu l’avoir tuée. Mais de quelle complicité a t-il bénéficié ?

Israël est le pays le plus vacciné au monde contre la Covid-19. Un habitant sur deux a déjà reçu les deux injections. Levée des restrictions, mise en place d’un pass vaccinal sont les conditions de ce retour à la vie…



Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré à Vianney.

🔵 Il le dit, sa carrière s’arrêtera bientôt définitivement. De son enfance scout à sa vie de beau-papa, sa foi catholique et son hommage à Samuel Paty : @VianneyMusique se livre dans « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo. 📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/DvXwCdpR6b — Sept à Huit (@7a8) March 28, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 21 mars 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Toujours un beau succès d’audience pour le programme. La semaine dernière vous étiez 3.7 millions en moyenne à suivre le magazine et jusqu’à 4.5 millions pour le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

