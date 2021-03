Déprogrammation France 2 en hommage à Bertrand Tavernier : ce soir « Quai d’Orsay » puis « L627 »

4.3 ( 6 )



Déprogrammation France 2 en hommage à Bertrand Tavernier. France 2 bouleverse sa grille ce soir afin de rendre hommage à Bertrand Tavernier. Au programme deux de ses films :« Quai d’Orsay » dès 21h05 puis « L627 » dès 23 heures. Une soirée hommage à suivre également en streaming sur France.TV en direct



Déprogrammation France 2 en hommage à Bertrand Tavernier ce soir sur France 2

« Quai d’Orsay »

Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup, Bruno Raffaelli, Anaïs Demoustier, Julie Gayet, Thomas Chabrol, Thierry Frémont, Marie Bunel et Jane Birkin.

l’histoire : Alexandre Taillard de Vorms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée sur son corps d’athlète légèrement halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la poudrière de l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit puissant, guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les néoconservateurs américains, les russes corrompus et les chinois cupides. Le monde a beau ne pas mériter la grandeur d’âme de la France, son art se sent à l’étroit enfermé dans l’hexagone. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du « langage » au ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince, se faire une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups fourrés ne sont pas rares… Alors qu’il entrevoit le destin du monde, il est menacé par l’inertie des technocrates.



« L627 »

Avec Didier Bezace, Jean-Roger Milo, Charlotte Kady, Philippe Torreton

L’histoire

Lucien Marquet, enquêteur de police de 35 ans, croit, contrairement à bon nombre de ses collègues, encore en son métier. A travers ses investigations, ses découragements et ses espoirs, l’évocation du milieu des policiers affectés aux brigades des stupéfiants.

