Audiences TV prime 27 mars 2021 : « The Voice » largement en tête devant le « Commissaire Magellan »

Audiences TV prime 27 mars 2021. Hier soir début des battles nouvelle génération de « The Voice » sur TF1. Et nouveau succès d’audience pour Nikos Aliagas et nos 4 coachs.



C’est ainsi que cette première salve de battles a convaincu 5.21 millions de personnes soit 27% du public présent devant son poste de télévision.

Toujours de grosses performances sur cibles avec jusqu’à 52% de pda sur les 4-14 ans ou bien encore 37.5% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences #TF1#TheVoice toujours très largement #Leader & très puissant sur cibles 📌 5,2 M tvsp

✅37.5% PDA FRDA-50A

✅ 36% PDA 25-49A

✅ 52% PDA 4-14A

✅ 37% PDA 15-24A

Audiences TV prime 27 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et la rediffusion d’un épisode de « Commissaire Magellan ». Hier soir l’épisode « Rêve brisé » avec Rebecca Hampton en guest. Il a été vu ou revu par 3.24 millions de personnes soit 14.4% des téléspectateurs.

M6 complète le podium avec un épisode inédit de l’ultime saison « Hawaii 5-0 ». Hier soir le premier épisode – seul inédit de la soirée – a pu compter sur 2.23 millions de fans pour 9.5% de part de marché.

De son côté France 2 proposait dans le cadre du Sidaction 2021 l’émission « Merci Line ». Les nombreux artistes venus soutenir la lutte contre le SIDA et rendre hommage à cette femme d’exception n’ont réuni que 1.97 million de Français soit 9.8% des téléspectateurs.

Et comme tous les samedis ou presque France 5 complète le top 5 avec le magazine « Echappées Belles ». Hier soir l’escale en Polynésie a fait rêver 1.47 million de téléspectateurs (pda 6.4%).

