Léo Matteï saison 8 : dès le 8 avril 2021 sur TF1. Léo Matteï sera bientôt de retour sur TF1 et nous réserve trois soirées toutes aussi riches en émotions et en surprises.



Le commandant de la brigade des mineurs abordera des sujets sensibles où beaucoup d’entre nous ferment les yeux. En parallèle de ses enquêtes, nous allons retrouver un Léo Mattéï présent pour sa collègue face à la maladie et pour sa fille qui découvre l’amour…

Les thématiques abordées dans cette 8ème saison

Interrogée par TF1, Jean-Luc Reichmann évoque les thématiques des 3 nouvelles soirées…



Nous souhaitons aborder plusieurs thématiques pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Dans la première soirée, nous avons voulu parler de l’emprise néfaste de certains adultes. Un enfant reste malléable et peut facilement être manipulé par une figure maternelle ou paternelle. C’est ce que nous retrouvons avec les jeunes athlètes lors de la première soirée, prêts à tout pour devenir de grands champions.

Dans la deuxième soirée, nous abordons le handicap chez les enfants, et ce au sein des familles d’accueil. Ce sujet me touche énormément car ma petite sœur est touchée par le handicap. J’ai fait le pari de m’entourer de vrais enfants handicapés. Je voulais leur donner la chance de s’exprimer ; libérer leur parole ! C’est mon combat personnel en tant que personnage public. Je savais ce que cela impliquait en termes de conditions de tournage, mais c’est une chance de pouvoir jouer aux côtés de ces enfants. Eux aussi étaient très heureux de pouvoir travailler avec nous et de réaliser leur rêve.

Nous sommes face aussi au communautarisme dans cette huitième saison, à l’embrigadement des personnes autour d’une idéologie. Livrées à elle-même, certaines ne font pas les bons choix. On le verra avec Olivia Lambert ma collègue et amie (interprétée par Mathilde Lebrequier), qui face à la maladie va chercher désespérément de l’aide.

Léo Matteï saison 8 : le premier épisode

Un jeune nageur du centre nautique de Cassis est retrouvé noyé dans les calanques alors qu’il s’entraînait en pleine mer. L’autopsie révèle la présence de coups mortels reçus sur le crâne. Léo Matteï et son équipe de la Brigade des mineurs découvrent les dessous de la quête de gloire et de médailles des jeunes champions et l’emprise que peuvent avoir sur eux des adultes sans scrupule…

Léo Matteï saison 8, c’est dès le 8 avril 2021 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1

