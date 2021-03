« Nos Terres Inconnues » dans les Pyrénées avec Ahmed Sylla, le 6 avril sur France 2

4.6 ( 10 )

« Nos Terres Inconnues » dans les Pyrénées avec Ahmed Sylla, le 6 avril 2021 sur France 2 ou sur France.TV pour le replay.



« Nos Terres Inconnues » dans les Pyrénées avec Ahmed Sylla : présentation

« A l’extrême-sud de la France, il est une terre sauvage et préservée, une région à l’abri des regards : les Pyrénées. Tout à l’ouest de cette cordillère qui relie la Méditerranée à l’Atlantique, s’étendent les paysages versatiles du Béarn et du Pays Basque. Au cœur de ces montagnes, des femmes, des hommes, arpentent ce territoire depuis la nuit des temps. Ils ont façonné le territoire, et y vivent en accord avec les éléments. Qui sont ces passionnés, qui ont appris à écouter la montagne ? Qui sont les gardiens de ce monde vraiment à part ? »

C’est par ces mots que Raphaël de Casabianca ouvre la nouvelle aventure de Nos terres inconnues. Après les Cévennes, le Queyras et Ouessant au printemps dernier, l’animateur globe-trotteur part à la découverte des Pyrénées-Atlantiques. Parti de la vallée d’Aspe en Béarn, il explore ensuite le Pays Basque, depuis la plus petite province basque, la Soule, jusqu’à la vallée de Baigorri. Ici les traditions sont vivantes, et la culture ancrée, à travers une langue, et un héritage de savoir-faire ; les habitants tissent une communauté soudée et solidaire, en lien étroit à ‘leur terre’.



Pour l’accompagner dans cette aventure, Raphaël de Casabianca embarque à ses côtés le comédien et humoriste Ahmed Sylla. Une personnalité généreuse et un esprit vif, un acteur incontournable de sa génération, qui a côtoyé les sommets avec son film L’Ascension (2017).

Véritable citadin, constamment connecté, et – il le dit lui-même – » craintif devant l’inconnu « , Ahmed Sylla ne connaît rien de ces montagnes basco-béarnaises aux atours tantôt majestueux, tantôt hostiles.

La vallée d’Aspe est une voie de passage millénaire entre la France et l’Espagne, un itinéraire majeur des Pyrénées, emprunté depuis toujours par les hommes, en plein cœur des montagnes Béarnaises, dans le sanctuaire du Parc National des Pyrénées. C’est là que Raphaël et Ahmed Sylla entament leur périple : ils suivent la trace des bergers qui transhument chaque année sur ces chemins, et y vivent une partie de l’année, dans une nature omniprésente, où les cols enclavés et les cirques à 360 degrés se méritent : une vie perchée, qui façonne le caractère de ses habitants.

Les Pyrénées sont le trait d’union entre le Béarn et le Pays Basque. Ahmed Sylla et Raphaël de Casabianca se lancent à la découverte de ces terres chargées d’histoires. Ils sont accueillis par des hommes et des femmes amoureux de leur bout du monde, et attachés à transmettre leur terroir. Ils donnent la parole à ces passionnés: Joseph, le jeune berger qui termine sa première estive et Elise, sa colocataire de cabane, qui concilie le travail des brebis à la vie de maman avec Margot, 3 ans ; Petti, l’infirmier itinérant, qui sillonne les routes de Soule le jour, et chante basque le soir ; Aurélie & Baptiste, les maraîchers au grand cœur ; Thérèse et Michel qui sont en train de transmettre un vignoble historique à leurs fils, Iban et Téo ; Robert, véritable amoureux de la montagne, qui n’arpente les sommets mythiques du monde entier, que pour mieux revenir à « ses » montagnes basques, et Hervé, son meilleur ami, qui les explore par les airs.

Des visages comme autant de facettes des Pyrénées, des personnalités marquantes qui accueillent Ahmed et Raphaël dans leur univers. Elles se racontent et leur font partager leurs quotidiens, leurs espoirs et leurs convictions.

« Nos Terres Inconnues » dans une folle aventure au cœur des Pyrénées, c’est pour le 6 avril 2021 sur France 2.

Comment Ahmed se fondra-t-il dans ces existences uniques ? Quel regard portera-t-il sur ces vies résolument différentes ?

