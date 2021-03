Un si grand soleil en avance : Akim protège Eliott (résumé + vidéo épisode n°602 du 16 mars 2021)

5 ( 5 )



Un si grand soleil du 16 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Akim va déraper pour Eliott ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, il va mettre sa carrière en danger pour le protéger…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2

Un si grand soleil résumé de l’épisode 602

Dans un parc, Eliott revend lui même ses cartouches de cigarettes. Mais il se fait surprendre par la police ! Akim et un collègue arrêtent Eliott, qui risque gros puisque Becker l’a dans le collimateur et n’attend que de le remettre en prison… Alors quand son collègue a le dos tourné, Akim décide de laisser filer Eliott !



Et alors qu’Ève se projette dans l’avenir, Sam voudrait bien en faire de même. La police, quant à elle, resserre l’étau sur un suspect qui a des révélations à faire…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 16 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

