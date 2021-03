« Les 12 coups de midi » : Christian Quesada est sorti de prison

5 ( 3 )



« Les 12 coups de midi » : Christian Quesada n’est plus en prison ! Selon le site « Le Progrès« , l’ex n°1 du jeu de TF1 – c’est désormais Éric le plus grand champion du jeu – a été libéré après 2 ans de détention. Il avait été condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineures et détention d’images pédopornographiques.



« Les 12 coups de midi » : Christian Quesada libre grâce aux remises de peine

Et déjà les internautes se demandent pourquoi il n’a effectué la totalité de sa peine, à savoir 3 ans. Et bien c’est tout simplement par le jeu des remises de peine. Aujourd’hui la justice estime ainsi qu’il a effectué la totalité de sa peine. Notez toutefois qu’il devra aussi se soumettre à un suivi socio-judiciaire de 5 ans.

Christian Quesada aurait quitté le département de l’Ain

Toujours selon le célèbre quotidien régional, il aurait quitté le département de l’Ain dans lequel il résidait. Rappelons qu’il avait prémédité ce départ en rendant les clés de sa maison d’Hauteville durant l’été 2020.

À priori, il aurait même changé de look afin de passer le plus inaperçu possible….



Rappel des faits

Rappelons que l’ancien Maître de Midi du jeu de TF1 a été mis en examen et placé en détention provisoire en mars 2019 pour détention d’images pédopornographiques. Christian Quesada avait alors reconnu les faits.

Il avait également été accusé de « corruptions de mineures », des adolescentes ayant affirmé qu’il leur avait demandé des photos dénudées sur les réseaux sociaux entre 2017 et 2019.

C’est le 14 janvier 2017 que Christian a été éliminé du jeu de TF1 après 193 participations et surtout 809.392 euros de gains et de cadeaux. Il avait débuté son aventure six mois plus tôt, un certain 4 juillet 2016.

« Les 12 coups de midi » : suivez le parcours de Bruno

Mais revenons-en à l’actu du jour des « 12 coups de midi ». Aujourd’hui le jeu peut compter sur un jeune et brillant maître de midi, à savoir Bruno. En ce vendredi 26 mars 2021, il jouera pour une 66ème participation et débutera l’émission avec 287.905 euros dans sa cagnotte. Suivez ses derniers exploits ICI.

