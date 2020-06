« Les 12 coups de midi » record : c’est officiel, Éric est devenu le n°1 en dépassant Christian Quesada

5 ( 7 )



ANNONCES





« Les 12 coups de midi » record. Et voilà c’est officiel ! Alors que nous vous donnions l’information dès la fin du mois de mai, Éric est entré dans l’histoire du jeu de TF1 « Les Douze coups de midi » aujourd’hui, samedi 13 juin 2020. En se qualifiant pour une 194ème participation il a dépassé Christian Quesada qui a été éliminé le 14 janvier 2017 après 193 participations. Déjà n°1 en ce qui concerne le montant des gains, il est désormais le n°1 en nombre de participations et donc tout naturellement en nombre de victoires !



ANNONCES





« Les 12 coups de midi » record : Éric signe en plus un coup de maître

Et cette journée était décidément la sienne. En plus d’être devenu le plus grand champion de tous les temps, Éric sa signé son 61ème coup de maître grâce à une victoire à 20.000 euros. La moitié de cette somme est allée gonfler le montant de son énorme cagnotte qui s’élève désormais à 914.166 euros.

Mais tenez-vous le pour dit, Éric ne dépassera pas le million…

En réaction à son entrée dans l’histoire, Éric a déclaré tout à l’heure sur TF1 : « J’ai attendu ce moment depuis longtemps. J’y pense depuis que j’ai dépassé Paul. C’est une grande émotion. Un grand soulagement. Tous les horizons sont ouverts, maintenant ce n’est plus que du bonus ».



ANNONCES





Quand Éric sera-t-il éliminé ?

La date du départ et/ou de l’élimination d’ÉRIC est toujours d’actualité et continue de circuler sur les réseaux sociaux. Éric vivrait ses derniers jours dans le jeu et serait éliminé avant le week-end prochain. C’est toujours la date du vendredi 19 juin qui circule avec insistance…

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Rien de neuf du côté de l’étoile mystérieuse. Les indices sont toujours les mêmes et rien n’est fait pour nous mettre sur la voie. On a juste eu confirmation que le nouvel indice était bien un hélicoptère.

Et le nouveau nom proposé aujourd’hui était celui de Jean-Pierre Coffe. Sans succès.

Vidéo

Vous n’y étiez pas ? Revivez maintenant cette victoire très importante d’Éric car synonyme pour lui d’entrée dans l’histoire du jeu.

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann.

Un record d’audience pour le record d’Éric ?

Un record d’audience va t-il tomber pour le record des 194 participations d’Éric ? On le saura demain. D’ici là, sachez que l’émission de vendredi était à haut niveau avec 3.6 millions de téléspectateurs et un pic à 5.1 millions en fin d’émission.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES