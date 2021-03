« Les Chatouilles » : l’histoire du film de France 2 ce soir

4.3 ( 6 )



Annonces





Le film « Les Chatouilles » d’Andréa Bescond et Eric Metayer est diffusé ce soir dès 21h05 sur France 2 dans le cadre d’une nouvelle soirée continue. Il sera suivi dès 22h45 du débat « Viol sur mineur : la fin de l’impunité » animé par Julian Bugier.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les Chatouilles » : l’histoire du film

Odette a huit ans lorsqu’elle est la victime de Gilbert Miguié, le meilleur ami de ses parents, qui arrache des moments d’isolement avec la petite fille pour la violer Devenue adulte et danseuse professionnelle, Odette se débat avec les séquelles du crime : toxicomane, elle trouve finalement la force de se rendre chez une psychologue malgré le souvenir et la douleur, et se lance dans une thérapie pour tenter de sauver sa vie.

Casting

Au casting du film. : Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, Grégory Montel…



Annonces





Juste après

Après le film, dès 22h45, débat « Viol sur mineur : la fin de l’impunité » animé par Julian Bugier, entouré de ses invités, autour du sujet qui reste tristement d’actualité.

A 23h40, la soirée continue se poursuit avec le documentaire Enfance abusée réalisé par Eric Guéret.

#Brisonslesilence sur les viols sur mineurs : soirée continue et débat avec @JulianBugier ▶ Ce mercredi sur @France2tv pic.twitter.com/JDcwDA64pq — Info France 2 (@infofrance2) March 16, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés