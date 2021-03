« The Resident » du 17 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir

4.4 ( 7 )



« The Resident » du 17 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« Voyage en seconde classe » Devon renonce à dénoncer un pilote de ligne en état d’ébriété. Peu après, Bell est victime d’un crash d’avion et les passagers blessés sont transportés à Chastain. Devon se rend compte qu’il aurait peut-être pu empêcher ce drame. Conrad et Nic tentent d’enquêter sur un médicament qui aurait pu causer l’embolie pulmonaire de Jessie, mais Red Rock leur met des bâtons dans les roues. Mina se voit proposer de devenir la marraine du bébé d’Adaku, mais elle n’en a aucune envie. Austin parle à ses parents adoptifs de ses parents biologiques. Sa mère lui donne le feu vert pour se rapprocher d’eux.

« Paris gagnant, patient perdant. Nic et Conrad continuent à essayer de rassembler des données sur les patients traités sous hémopléatine quand ils découvrent que le père de Conrad prend ce médicament. Après s’être assuré qu’il n’avait rien, Conrad lui confie ses soupçons et Marshall propose de l’aider. Il connaît le directeur d’une très grosse société de dialyse, DiaCure. L’homme accepte de les aider s’il a un contrat d’exclusivité avec Chastain. Mina aide à sauver une petite fille avec l’aide de la mère biologique d’Austin qui la rencontre ce jour-là pour la première fois. A l’hôpital, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles pour les infirmières, dont Jessica, qui enchaînent les gardes et les interventions à un rythme effréné. Le docteur Voss s’oppose à Cain au sujet d’un patient qu’il a gagné au poker…



Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « The Resident » !

