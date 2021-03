« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 2 mars 2021 : ce soir « Mémoire, stress, concentration : comment stimuler notre cerveau ? »

5 ( 5 )



« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 2 mars 2021. Dans ce numéro inédit, Adriana Karembeu et Michel Cymes décryptent les pouvoirs extraordinaires du seul organe irremplaçable de notre corps : le cerveau.



Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 2 mars 2021 : demandez le programme

Quoi de neuf du côté de notre cerveau ?

Comment fonctionne notre mémoire ? Démonstration avec la neurologue Sarah Benisty, et deux comédiens réputés, François Berléand et François-Xavier Demaison.



Comment améliorer nos capacités de mémorisation ? Guillaume Petit-Jean, champion de France de la mémoire livre ses astuces ludiques et toutes simples.

Quel spécialiste consulter en cas de problèmes de mémoire ? Une patiente se plaint depuis 3 ans, elle passe pour la première fois des tests.

Adriana et Michel évaluent également leur capacité de concentration, sans laquelle le cerveau ne peut être efficace. Grâce à des artistes de cirque, un magicien et un neuro-scientifique, ils comprennent quelles sont les failles de l’attention, et apprennent à se concentrer plus efficacement. Ils donnent aussi toutes les clés pour que notre cerveau soit plus performant, notamment grâce à la méditation. Matthieu Ricard et un neurologue leur donnent, preuves à l’appui, des informations stupéfiantes sur l’impact de cette pratique sur notre cerveau.

Adriana et Michel feront aussi de la danse, réputée pour prévenir le déclin cognitif et psychologique. Dans certains hôpitaux, cette activité aide les patients atteints de la maladie de Parkinson !

Enfin, épaulés par le chef cuisinier William Ledeuil et par Sophie Layé, spécialiste de la neuronutrition, le duo prend conscience qu’une alimentation équilibrée est une clé essentielle de la bonne santé cérébrale.

Ce que vous devez savoir sur notre sommeil

à la naissance, le bébé dispose d’autant de neurones qu’un adulte : 100 milliards ?

notre cerveau est un organe si complexe qu’il met 25 ans à se développer ?

6 millions de Français estiment que leur mémoire leur fait parfois défaut ?

pour mémoriser durablement une information, il faut espacer de plus en plus les répétitions ?

le nombre de nouveaux patients atteints d’Alzheimer a diminué d’environ 10%

la méditation, dès lors qu’elle est pratiquée de façon régulière, modifie la structure et les fonctions de notre cerveau ?

le sport est excellent pour notre cerveau ?

pour bien fonctionner, notre cerveau a besoin d’OMEGA-3 qui n’existe que dans l’alimentation ?

remplacer les antidépresseurs par une bonne alimentation et des compléments nutritionnels sur-mesure, est une des pistes très sérieuses pour soigner certaines maladies du cerveau ?

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » c’est ce soir sur France 2 et France.TV.

