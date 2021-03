« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » du 2 mars 2021 : au programme de la 2ème étape de ce soir sur M6

4.8 ( 5 )



Annonces





« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » du 2 mars 2021. Déjà la deuxième étape de nouvelle saison de « Pékin Express », une saison un peu particulière puisqu’elle va changer de nom et de parcours dès l’épisode 4 pour cause de pandémie mondiale.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Pékin Express : les pistes de la terre rouge » du 2 mars 2021 : étape 2

Pour cette 2e étape de l’aventure en Ouganda, les candidats vont découvrir les régions les plus reculées de la montagne ougandaise, entre le Lac Édouard avec ses petits villages de pêcheurs et la brume des plus vieilles forêts du monde.

Un binôme aura même la chance de passer 48 heures dans la forêt impénétrable de Bwindi à observer les gorilles ; un spectacle unique que seule une poignée de personnes au monde a le droit d’assister !

Puis la dernière ligne droite de la course sera rythmée par le retour du fameux drapeau noir, qui révèlera le vrai caractère de nos binômes. Certains candidats se révèleront de fins stratèges, ce qui pimentera la course et remettra en cause tout le classement.



Annonces





Attention tous les coups seront permis !

"Je m'étouffe, je n'ai pas la même condition que toi" 🥵🏃

Florent impose un rythme de course effréné à Noël, qui peine à le suivre !

📺 #PékinExpress en Ouganda, demain à 21.05 pic.twitter.com/8xW0jrqsoF — M6 (@M6) March 1, 2021

Un record d’audience pour le lancement

Mardi dernier le premier numéro a suscité la curiosité de 2.89 millions d’aventuriers soit 13.6% des téléspectateurs. Meilleur démarrage depuis 2014 mais aussi une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 27.3% de part de marché et un record historique sur cette cible.

.@M6 #Audiences #PekinExpress 🏆Record d'audience pour un lancement de saison depuis 7 ans

💪Meilleur lancement historique pour les -50 ans

🥇Leader auprès des FRDA-50, -50 ans et des enfants 🦏14% en 4+

🐘27% en FRDA-50

🦒27% en -50 ans

🐒28% auprès des enfants

🎉2,9 M tlsp pic.twitter.com/MlLj3s7zSA — M6Pro (@M6pro) February 24, 2021

Ce soir, dans une étape où la compétition monte d’un cran, qui sera le prochain binôme à être éliminé de Pékin Express ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés