« Mariés au premier regard » du 8 mars 2021 : premiers candidats et premiers émois de la saison 5, ce soir sur M6

« Mariés au premier regard » du 8 mars 2021. C’est le jour J pour la nouvelle saison inédite de « Mariés au premier regard ». Une émission parfois décriée mais qui rencontre toujours un beau succès d’audience. Et pour faire connaissance avec les candidats de cette saison 5, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et sur 6PLAY.



« Mariés au premier regard » du 8 mars 2021

Le principe reste le même : les deux experts de l’émission, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible.

Les candidats sélectionnés ne se connaissent pas et ne sont jamais vus. Mais ils sont censés être compatibles puisque c’est la science qui le dit. Et c’est devant Monsieur le Maire qu’ils vont se rencontrer pour la première fois, à l’occasion de leur mariage.

Pour cette nouvelle saison on nous promet encore plus d’émotion, de stress et d’amour…



Déçus par l’amour, en attente du coup de foudre, du prince charmant ou de la femme “parfaite”, 14 nouveaux célibataires se lancent dans cette folle aventure amoureuse. Quant à nos experts, ils accompagneront ces prétendants plus motivés que jamais, de la phase de recherche aux premiers moments amoureux en passant par le moment crucial du mariage tant attendu et redouté par tous les participants

Le saviez-vous ?

❚ Une saison 6 est d’ores et déjà en préparation afin de former des couples dans les régions du Nord et du Sud-Est.

❚ Pour cette saison 5, le nombre de candidatures a explosé avec plus de 10 000 candidatures reçues.

❚ En raison de la Covid 19, les tournages des mariages ont eu lieu en septembre et non en juin comme d’habitude.

❚ Pour ces mêmes raisons sanitaires, un lieu exceptionnel a été conçu pour célébrer les mariages. Un lieu de réception construit en extérieur, dans la cour de la Mairie, pour accueillir les invités dans le respect des règles de distanciation sociale.

❚ Et pour la première fois en raison des normes sanitaires en vigueur à l’époque du tournage, les voyages de noces se sont déroulés dans des locations en France.

Quelques images des premiers candidats de cette nouvelle saison

On ne va pas vous présenter tous les candidats et/ou prétendants, mais voici des images qui vont vous permettre de faire connaissance avec certains d’entre-eux.

Et on commence par le beau Yannick et sa maman très surprise par l’annonce de son fils…

"Je me marie dans quelques semaines"

Choquée par l’annonce du mariage de son fils avec une inconnue, la mère de Yannick reste sans voix 😰 📺 #MariésAu1erRegard, nouvelle saison, lundi à 21.05 pic.twitter.com/hH8gYkQrXZ — M6 (@M6) March 6, 2021

Découvrez également quelques images de Mélina en plein essayage de sa robe de mariée…

Envie de découvrir tous les candidats ? Envie d’assister à leurs premiers émois et/ou aux premières déceptions ? Alors rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et en replay sur 6PLAY.

