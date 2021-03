« Je te promets » du 8 mars 2021 : ce soir c’est l’heure du final !

5 ( 5 )



« Je te promets » du 8 mars 2021. Avis aux fans, l’heure du final a déjà sonné pour la série de TF1 inspirée de « This is us ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne pour découvrir les deux derniers épisodes de cette série portée par Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé, et Narcisse Mame.



Un final que vous pourrez également suivre en replay et en streaming gratuit sur myTF1

« Je te promets » du 8 mars 2021 : les deux derniers épisodes

Épisode 11 : Mathis se remet à peine de son burn out qu’il décide de partir faire un road trip avec Amidou pour rencontrer sa famille. Pour Michaël, rien ne va plus. Après le tollé de sa pièce, Maëlle ne veut plus lui adresser la parole. Maud doit faire face à un dilemme inextricable : réussir à parler de la mort de son père ou perdre l’amour de sa vie.

Épisode 12 : Alors que Florence s’apprête à partir pour cinq semaines de tournée, Paul apprend que le batteur du groupe est l’ex-petit ami de sa femme. On découvre alors la genèse de leur rencontre et les choix qui auraient pu conduire Paul à sa propre perte. Au présent, chacun des triplés fait des choix décisifs pour son avenir.



Visiblement, la technique du mégaphone ne fonctionne pas vraiment chez Maëlle 😅

Et vous, ça vous ferait craquer ? ⏰ Le grand FINAL de #JeTePromets, c'est demain à 21:05 ! pic.twitter.com/QEDmR0LazE — TF1 (@TF1) March 7, 2021

Vers une saison 2 ?

Y’aura t-il ou pas une saison 2 ? Les scores d’audience étant plus bons, sans être exceptionnels pour autant, il semble probable qu’une saison 2 voit le jour d’autant que les acteurs auraient signé pour 3 saisons au moins, si toutefois la chaîne décide de les commander. Et c’set Marilou Berry qui l’a déclaré il y a peu au site belge SudInfo.be

« Je te promets » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour l’ultime soirée de la saison 1.

