« N’oubliez pas les paroles » du 15 mars : Agathe franchit les 100.000 € de gains et s’approche du classement des plus grands maestros

« N’oubliez pas les paroles » du 15 mars 2021. Ce soir c’était le retour de « N’oubliez pas les paroles » sur France 2 après deux jours de pause. L’occasion pour Agathe d’asseoir un peu plus sa domination et de conforter sa place de championne actuelle du jeu.



« N’oubliez pas les paroles » du 15 mars Agathe franchit le cap des 100.000 €

En ce premier jour de la semaine notre pâtissière « préférée » a signé deux victoires supplémentaires et a fait tomber 20.000 € de plus dans sa besace.

Et cela lui a permis de franchir le cap des 100.000 €. Elle est précisemment à la tête de 111.000 €.

🎤 Nombre de victoires :13

🎤 Gains du jour : 20.000 €

🎤 Total des gains : 111.000 €



Classement des plus grands maestro de NOPLP

Et si Agathe ne figure toujours pas dans le classement des 32 plus grands maestros de l’histoire, il ne lui manque plus que 10.000 € pour l’atteindre. Actuellement la 32ème place, synonyme de qualification pour les prochains masters, est occupée par Sarah avec 121.000 € au compteur.

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2 et à tout moment en replay sur France.TV durant 7 jours.

Ce mardi 16 mars 2021 va t-il porter chance à Agathe et lui permettre d’intégrer le classement ?

