Un si grand soleil : Akim dérape pour Eliott, Yvon enfonce Johanna, ce qui vous attend mardi 16 mars (épisode n°602 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 602 qui sera diffusé le mardi 16 mars, Eliott est en galère…



En effet, Dylan n’a pas été payé et réclame son salaire à Eliott. Ce dernier va voir sa mère au lycée pour lui demander de l’argent mais Eve refuse…



Eliott est agressif et Gaspard surprend leur conversation ! Il en parle à Sam, qui lui demande de couper tout contact avec son demi-frère. De son côté, Florent va voir Eliott pour lui la procédure de divorce et lui recommande une consoeur.

Pour avoir de l’argent rapidement, Eliott décide de revendre lui-même des cigarettes. Mais il se fait arrêter par Akim et un collègue ! Au commissariat, Akim a des scrupules et quand son collègue a le dos tourné, il libère Eliott !



De son côté, Johanna se sent bien aux côtés de Julien, qui la soutient comme jamais on ne l’a fait avec elle auparavant. Elle en parle à Sabine.

L’enquête de la police avance et ça se corse pour Yvon. En effet, Alex annonce à Becker que le portable de l’homme d’affaires a borné prêt du haras de Mickaël le soir du meurtre… Yvon est arrêté et placé en garde à vue. En interrogatoire, Yvon explique que ce soir là, il a voulu aller voir Mickaël pour le convaincre de lui vendre son domaine. Mais il n’est jamais sorti de sa voiture car il a vu que celle de Johanna était déjà sur place !

Rendez-vous mardi 16 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

