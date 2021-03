Un si grand soleil : Julien et Johanna se retrouvent, Sam appelle Emmy, ce qui vous attend jeudi 4 mars (épisode n°594 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 594 qui sera diffusé le jeudi 4 mars, Julien et Johanna vont finalement se retrouver !



En effet, alors que Michaël assure à Johanna qu’il a pris la décision de vendre le haras sans penser à l’avenir de leur relation, Julien rappelle Johanna.



Julien affirme que Johanna lui manque et il veut la revoir. Johanna a le sourire et accepte. Ils couchent à nouveau ensemble et cette fois-ci, ils sont complices et veulent déjà se revoir.

Mais Michaël appelle Johanna pour l’inviter à dîner… Elle décline, prétextant être prise par son travail.



Quant à Eliott, il fait silence radio avec sa mère. Mais il envoie des sms à Sam, qui refuse toujours de lui répondre… Eliott confie à Charles que c’est la femme de sa vie et qu’il n’abandonnera pas.

De son côté, Sam mène sa petite enquête sur Eliott et remonte jusqu’à Emmy. Eve refuse de lui en dire plus et affirme qu’elle mérite bien mieux que son fils ! Mais Sam ne lâche pas et appelle Emmy, qui accepte de lui raconter son histoire avec Eliott…

Rendez-vous jeudi 4 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

