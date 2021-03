« The Resident » du 3 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir (saison 3)

4.3 ( 7 )



« The Resident » du 3 mars 2021. C’est parti pour la saison 3 de « The Resident ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« The Resident » du 3 mars 2021 : vos deux épisodes de ce soir

« Une vie en cendres » : Nic n’arrive toujours pas à laisser partir sa sœur, Jessie. A l’hôpital, l’équipe et en particulier Mina s’inquiètent pour elle. Alors qu’elle accompagne son père à son suivi post-opératoire, une explosion retentit dans Chastain. Conrad est blessé ainsi qu’Annie, qui réparait l’accélérateur de protons et un garçon, un patient des urgences qui s’était enfui. L’enfant souffre d’une décapitation interne qui nécessite l’intervention du docteur Voss et Annie s’est pris de multiples éclats de métal au thorax et à l’abdomen. Mina et Austin l’opèrent, mais à son réveil, il s’avère qu’elle souffre d’un cancer métastasé. Elle est condamnée. Pendant ce temps, Bell doit convaincre le docteur Cain, un neurochirurgien renommé, de rejoindre Chastain. Mina tente de persuader Nic de relancer le dispensaire en s’appuyant sur le cas d’une femme dont la fille a failli mourir d’une pneumopathie parce qu’elle n’avait pas les moyens de la faire soigner.

Avis aux fans de #TheResident, toute l’équipe médicale est de retour et réserve à Devon un accueil particulièrement soigné avec cette patiente…😅

⏰ RDV mercredi à 21:05 pour découvrir la nouvelle saison ! pic.twitter.com/CtShgUZPDS — TF1 (@TF1) March 1, 2021



« L’intervention suprême » : Austin est approché à la cafétéria de l’hôpital par un homme prétendant être son père biologique mourant. Malgré sa rancœur, il doit choisir s’il opère lui-même l’homme ou pas. Mina retrouve son amie Adaku, qui est tombée enceinte après s’être remise d’un cancer du sein. Mina s’offusque que la jeune femme n’ait pas testé ses embryons avant le transfert, ce qui n’est pas du goût de son amie. Nic force l’entrée condamnée du dispensaire et le rouvre de force. Mais la direction de Chastain lui envoie rapidement quelqu’un pour le faire fermer à nouveau. Pour son premier jour au service oncologie, Devon est convié à assister à ce que les médecins appellent « L’intervention suprême » : l’opération d’une patiente atteinte d’un grave cancer de l’appendice.

Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour une nouvelle salve d’inédits de « The Resident ».

