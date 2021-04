5 ( 4 )

« Pékin Express » du 6 avril 2021 : ce soir dans l’épisode 7, les candidats découvrent la Turquie ! Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et bien sûr en streaming puis replay sur 6PLAY.



« Pékin Express » du 6 avril 2021 : dans l’épisode ce soir

Pour cette 7e étape de l’aventure, les candidats découvrent la Turquie ! Ils débuteront la course dans la 3e plus grande ville du pays : Izmir. Ils découvriront ensuite la cité antique de Hiérapolis, mais surtout le site unique de Pamukkale avec ses piscines thermales riches en minéraux. Le 1er binôme arrivé à l’issue du 1er jour de course aura la chance de survoler en parapente ce paysage blanc, merveille géologique, que les Turcs appellent « le château de coton ».

Pour la suite de l’étape, une surprise inattendue viendra pimenter la course, nous promettant des moments cocasses ! La course jusqu’aux somptueuses ruines de Phaselis, sur la côte de Kemer, sera plus serrée que jamais et les équipes n’auront jamais déployé autant de stratégies et d’idées !



« C’est le moment de tout donner »

Dernière ligne droite pour les candidats qui découvrent pour la première fois la Turquie ! 😍🇹🇷

📺 #PékinExpress, mardi à 21.05 en partenariat avec @le_Parisien pic.twitter.com/KHiNVsQka7 — M6 (@M6) April 3, 2021

Quelle sera l’équipe à être éliminée lors de cette 1re étape en Turquie ? Réponse ce soir dans « Pékin Express ».

Audience

Cette nouvelle saison continue de très bien se porter. La semaine dernière l’épisode 5 a pu compter sur 2.52 millions de fidèles soit 12.1% des téléspectateurs. Mais la chaîne était encore une fois leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 23% de pda sur cette cible.

.@M6 #Audiences #PekinExpress présenté par @Steph_Rotenberg 🏆Leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans 🚗12 % auprès des 4+

🏝️23% auprès des FRDA-50

🇬🇷23% auprès des -50 ans

☀️32% auprès des 15-34 ans

📍2,4M tlsp (pic à 2,9M) Mardi prochain, suite de l'aventure en Turquie 🇹🇷 pic.twitter.com/rKr8U62c2o — M6Pro (@M6pro) March 31, 2021

