« Sevens Sisters » : tout savoir sur le film évènement diffusé par M6 ce soir (histoire, casting)

« Sevens Sisters » le film évènement de Tommy WIRKOLA est diffusé à la télé ce soir pour la première fois en clair. Et c’est sur M6 que ça se passe à partir de 21h05. Si vous n’êtes pas à la maison mais que vous êtes connectés, rendez-vous sur 6PLAY et sa fonction direct.



« Sevens Sisters » : l’histoire

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman.

Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman.

Si le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…



À propos

– Une seule comédienne pour 7 personnages C’est une très grande performance pour Noomi Rapace qui a incarné les 7 personnages différents tout au long du film. Des techniques de production particulières ont également été élaborées ; il a fallu faire appel à des doublures qui portaient des masques moulés à partir du visage de Noomi lors des plans où elles apparaissaient toutes ensemble.

– Succès pour sa sortie en salle Lors de sa sortie au cinéma, le film a comptabilisé 1,9 million d’entrées. Le film est resté 5 semaines consécutives sur le podium du box-office français.

– Un monde futuriste inspiré de George Orwell Les scénaristes Max Botkin et Kerry Williamson se sont inspirés du roman « 1984 » de George Orwell et ont conçu le futur proche de « Seven Sisters » avec des similarités telles que la surpopulation et l’assèchement des ressources naturelles.

– Un scénario initialement écrit pour des jumeaux Max Botkin, le scénariste, a eu l’idée du concept en 2001 mais envisageait alors des frères jumeaux. Lorsque le réalisateur Tommy Wirkola a pris en main le projet, il les remplace par des femmes pour une dynamique plus intéressante, et a parié sur Noomi Rapace, capable de relever le défi d’incarner les sept sœurs.

Crédit/source : dossier de presse M6

Casting

Au casting de votre film :

Noomi RAPACE (Karen Settman)

Glenn CLOSE (Nicolette Cayman)

Willem DAFOE (Terrence Settman)

Marwan KENZARI (Adrian Knowles)

Bande-annonce officielle

Voici maintenant la bande-annonce officielle de votre film

