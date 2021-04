Audiences TV prime 2 avril 2021 : « Capitaine Marleau » loin devant « Koh-Lanta »

5 ( 5 )



Audiences TV prime 2 avril 2021. Peu importe la chaîne, la « Capitaine Marleau » fait toujours le plein. Et elle a même réussi l’exploit de faire trébucher l’émission de TF1 « Koh-Lanta » ! Ainsi pour son arrivée sur France 2 avec l’épisode « Au nom du fils », la célèbre capitaine de gendarmerie a réuni 6.57 millions de téléspectateurs pour 26.3% de part de marché !



Audiences TV prime 2 avril 2021 : les autres chaînes

Habituel leader des vendredis soir, le jeu de TF1 « Koh-Lanta » trébuche mais reste solide sur cibles. Ainsi ce nouveau numéro s’est contenté de 5.62 millions de téléspectateurs et 25.6% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public. Excellentes performances sur cibles notamment le public jeune et féminin avec 43% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans et au-delà de 50% pour la plupart des autres.

Soirée beaucoup plus difficile pour les autres chaînes. Sur M6 l’épisode inédit de « NCIS » a pu toutefois compter sur 2.86 millions d’inconditionnels, soit 11% des téléspectateurs.

En mode rediffusion le divertissement de France 3 « Les 60 ans du one-man-show » n’a pas affolé les compteurs avec seulement 1.48 million de personnes au rendez-vous (6.5% de pda).

