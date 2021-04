« Capitaine Marleau » du 2 avril 2021 : ce soir l’épisode « Au nom du fils » sur France 2 (histoire, casting)

4.4 ( 7 )



« Capitaine Marleau » du 2 avril 2021. Comme vous vous l’annoncions il y a peu, la « Capitaine Marleau » de France 3 change de jour de diffusion mais passe aussi et surtout sur France 2 dès aujourd’hui. Et c’est face à Koh-Lanta que la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie va désormais se retrouver…



« Capitaine Marleau » du 2 avril 2021 : ce soir l’épisode « « Au nom du fils »

L’histoire de votre épisode :

Robert Lanski, le conducteur d’un train touristique, est retrouvé mort aux commandes de sa locomotive à vapeur. 5 ans auparavant il avait été responsable d’un accident ferroviaire dans lequel un adolescent avait été tué. Est-ce une vengeance ?

Le Capitaine Marleau soupçonne un prêtre, le père Damien, d’en savoir plus qu’il ne le prétend. Il connaît tous les secrets du coin, et avait de bonnes raisons d’en vouloir à Robert Lanski. Au point de le tuer ? Ou de couvrir son assassin ?



Casting

Corinne Masiero (Capitaine Marleau)

Olivier Gourmet (Père Damien)

Anouk Grinberg (Roxane Girard)

Grégoire Colin (Bertrand Lanski)

Jeanne Cherhal (Violette Lanski)

Arthur Mazet (Lieutenant Bonnet)

Fatou N’Diaye (Nathalie Esposito)

Agathe Natanson (Rosemonde)

François Loriquet (Robert Lanski)

Yves Lecoq (l’évêque)

Quelle audience pour sa première sur France 2 « Capitaine Marleau » ?

Alors qu’elle était la reine de l’audimat sur France 3 avec des scores totalement ahurissants, le « Capitaine Marleau » risque gros. Elle change de jour de diffusion et de chaîne.

– Passer du mardi au vendredi est déjà un pari risqué. La concurrence n’est pas la même et face à « Koh-Lanta », ça risque d’être un peu plus compliqué;

– changer de chaîne risque pourrait bien déstabiliser une partie de ses fidèles;

Et puis il y a eu la polémique suscités par l’intervention de Corinne Masiero lors de la cérémonie des César.

Bref, ça fait beaucoup… Alors le jeu en vaut-il la chandelle ? Quelle audience pour ce passage sur France 2 ?

En attendant retrouvez un épisode inédit de « Capitaine Marleau » ce soir dès 21h05 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.

