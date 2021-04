Un si grand soleil : Johanna menace Christophe, Enric ment encore, ce qui vous attend vendredi 2 avril (épisode n°615 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir pluss, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°615 qui sera diffusé le vendredi 2 avril, Johanna et Julien annoncent à tout le monde qu’ils vont s’installer ensemble.



En effet, Julien annonce la nouvelle à Arthur, qui essaie de cacher sa surprise, ainsi qu’à Alice, qu’il invite à la crémaillère !

Alice est honnête, elle trouve que ça va trop vite et elle n’est pas certaine de venir. De son côté, Johanna annonce son emménagement avec Julien à Sabine, très étonnée elle aussi. Mais Johanna se dit sûre d’elle et de leur relation.



Johanna va voir Christophe. Elle menace de tout révéler sur ses fréquentations s’il ne la lâche pas…

De son côté, Enric retrouve encore Myriam pendant leur pause déjeuner et alors qu’au même moment au lycée Mo vante les mérites de son mari parfait, Enric avoue à Myriam qu’il rêve de passer toute une nuit avec elle ! Enric décide de mentir à Mo en prétextant une réunion syndicale à Toulouse le mardi suivant, réunion pour laquelle il passera la nuit sur place…

Quant à Myriam, elle annonce à Gary qu’elle a rencontré quelqu’un…

Rendez-vous vendredi 2 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

