« Capitaine Marleau » passe sur France 2, « Alex Hugo » sur France 3

« Capitaine Marleau » passe sur France 2 et « Alex Hugo » sur France 3. Voici deux nouvelles qui devraient décontenancer les fans des deux séries. Elles vont non seulement changer de chaîne mais aussi de jours de diffusion.



« Capitaine Marleau » passe sur France 2 avec une diffusion le vendredi

À commencer par « Capitaine Marleau ». La reine incontestée de l’audimat va passer sur France 2. Alors qu’elle permet à France 3 d’enchaîner les records d’audience, Stéphane Sitbon-Gomez, le patron des programmes, vient d’annoncer au site Pure Médias qu’elle serait désormais diffusée sur France 2. Autre changement notable avec une diffusion le vendredi soir et non plus le mardi.

Un pari risqué pour la chaîne surtout lorsque des poids lourds de l’audimat comme « Koh-Lanta » se retrouvent en face.



⚠ Youyou, on a une annonce importante : #CapitaineMarleau mènera désormais l’enquête chaque vendredi soir chez nos amis de @France2tv ! Merci pour tout ! 💙 pic.twitter.com/SUk2vk09Pa — France 3 (@France3tv) March 9, 2021

« Alex Hugo » trouve refuge sur France 3

Autre star de l’audimat « Alex Hugo ». Des scores d’audience à faire pâlir de jalousie la concurrence mais là-aussi c’est un changement qui est annoncé. Le côté terroir de la série a poussé la direction à le transférer de France 2 à France 3. Changement de jour de diffusion là aussi avec un passage du mercredi au samedi. L’arrêt définitif de « Mongeville » et « Magellan » explique t-il ce choix ?

Si Stéphane Sitbon-Gomez reconnaît une prise de risque, il évoque surtout une plus grande cohérence dans les grilles respectives des deux chaînes.

🗻 La série #AlexHugo avec @SamuelLeBihan sera désormais diffusée le samedi soir sur #France3. Bientôt sur notre antenne ! pic.twitter.com/IaGboGZrdN — France 3 (@France3tv) March 9, 2021

« Capitaine Marleau » sur France 2, « Alex Hugo » sur France 3… Comment les téléspectateurs vont réagir à ces changements ? Les fidèles vont-ils suivre leur(s) héros préféré(s) ?

