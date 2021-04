« Capitaine Marleau » du 9 avril 2021 : l’histoire de l’épisode « La cité des âmes en peine » avec Arnaud Ducret et Béatrice Dalle

3.7 ( 3 )



« Capitaine Marleau » du 9 avril 2021. Après son arrivée triomphale sur France 2 la semaine dernière, la plus déjantée des capitaines de la gendarmerie est de retour ce soir sur la chaîne pour un nouvel épisode inédit intitulé « La cité des âmes en peine ». Et en guests cette semaine, aux côtés de Corinne Masiero : Arnaud Ducret et Béatrice Dalle.



« Capitaine Marleau » du 9 avril 2021 : histoire

Une vieille connaissance de Marleau est accusée de meurtre. La victime ? Le patron d’une pêcherie de Royan.

La capitaine doit composer avec Alex Weller, un flic renommé que le procureur a co-saisi, et qui semble enquêter à charge.



Entre trafic de cigarettes, précarité et revanche sociale, les mobiles fleurissent autour des habitants d’un quartier menacé de destruction. Mais les soupçons de Marleau se portent bientôt sur Weller: pourquoi a-t-il tenu à être chargé de l’enquête ? Y aurait-il un lien avec sa fille, autrefois retrouvée morte alors qu’elle était en vacances dans la région ?

Casting : interprètes, personnages

Corinne Masiero (Capitaine Marleau)

Arnaud Ducret (Alex Weller)

Béatrice Dalle (Alice Le Drouin)

Astrid Berges-Frisbey (Eva Sallaberry)

Mathieu Madenian (Pancho Ronsard)

Caroline Proust (Sylvie)

Adrien Dantou (Imanol)

Sophie Mourousi (Lucie Mendieta)

Guillaume Duhesme (François Mendieta)

…

Vidéo : le tournage

Un tournage qui s’est déroulé du côté de la superbe ville de Royan en Charentes-Maritime. Et les caméras de France 3 Nouvelle-Aquitaine étaient là…

Vers un nouveau carton d’audience ?

Énorme carton d’audience la semaine dernière pour la série qui faisait ses premiers pas sur France 2. Et elle a tout écrasé sur son passage avec 6.57 millions de téléspectateurs pour 26.3% de part de marché ! Même le célèbre jeu d’aventures de TF1 « Koh-Lanta » n’a pas résisté à ce rouleau compresseur de l’audimat.

Qu’en sera t-il cette semaine ? Sans trop se mouiller, il est fort probable que ce nouvel épisode soit lui aussi un énorme carton.

« Capitaine Marleau » est de retour ce soir sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.

