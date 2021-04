Déconfinement : levée du couvre feu, réouverture des restaurants, Macron dévoile sa stratégie

4.9 ( 7 )



Déconfinement mai 2021, annonces et mesures – Emmanuel Macron a dévoilé les grandes dates de sa stratégie de déconfinement ce jeudi soir. Ainsi, peu de changements à partir du lundi 3 mai mais des réouvertures très attendues dans les prochaines semaines et un allègement du couvre feu jusqu’à sa disparition le 30 juin !



Des mesures qui s’appliqueront sauf en cas de situation sanitaire départementale dégradée.



L’ensemble de ce calendrier, les jauges et protocoles seront détaillés la semaine du 10 mai par le Premier ministre Jean Castex.

Le Président de la République a également évoqué la possibilité d’un pass sanitaire.



Voici les grandes dates et les principales mesures annoncées :

3 mai

– couvre feu maintenu

– télétravail maintenu

– pas de réouvertures des commerces

– réouvertures des collèges avec demie jauge pour les 4èmes et 3èmes, réouverture des lycées en demie jauge

– fin de l’attestation de déplacements en journée et levée des restrictions de déplacements inter-régionnaux

19 mai

– couvre feu décalé à 21h

– télétravail maintenu

– réouverture des commerces

– réouverture des terrasses (tables de 6 personnes maximum)

– réouverture des cinémas, musées, monuments, théâtre, salles de spectacles avec public assis

– réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs

– reprise des activités sportives dans les lieux couverts et en plein air avec protocoles adaptés

– rassemblements de plus de 10 personnes interdits

9 juin

– couvre feu décalé à 23h

– assouplissement du télétravail

– réouverture des cafés et restaurants, tables de 6 personnes maximum

– possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes dans les lieux de culture et établissements sportifs

– réouverture des salles de sport

– accueil des touristes étrangers avec pass sanitaire

30 juin

– fin du couvre feu

– fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevants du public, maintient des gestes barrières et distanciation sociale

– possibilité d’accéder à des évènements rassemblants plus de 1000 personnes en extérieur et en intérieur

– les discothèques restent fermées

