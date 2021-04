Demain nous appartient du 12 avril : Quentin a un moyen de pression (résumé + vidéo de l’épisode 902 en avance)

4.9 ( 7 )



Demain nous appartient du 12 avril 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 901 de DNA – Quentin, Hélène et Pascal continuent de squatter l’appartement des Daunier ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et si Pascal s’inquiète des conséquences, Quentin se veut rassurant et il a un moyen de pression sur Aurore et William…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : la fausse identité de Quentin, Charlie inquiète, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 12 au 16 avril)



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 902

Chez les Daunier, Pascal se montre très inquiet quant à la venue possible de la police pour les expulser, ce qui mettrait en péril leur plan. Hélène et Quentin le rassurent, ce dernier possède sur une clé USB, quelque chose qui les dissuadera définitivement.



Samuel a recueilli la famille délogée dans son petit appartement… Mais la cohabitation s’avère plus difficile que prévu. Chloé réalise que Maud et Judith l’ont menée en bateau. Elle décide alors de leur donner une leçon. Et Bart se met en tête de réconcilier Flore et Anna autour d’un jeu de société.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 902 du 12 avril 2021

