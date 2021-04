Sam : le tournage de la saison 6 a débuté

5 ( 5 )



Annonces





Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Sam » puisque la chaîne vient d’annoncer que le tournage de la saison 6 a débuté. Après le succès de la saison 5, la série se renouvelle, avec un changement radical de cadre pour son héroïne rock’n roll, Sam, qui sera amenée à enseigner en milieu rural, au côté de Xavier et Aurélie et de nouveaux personnages.



Annonces



Annonces

L’occasion pour la série de réinterroger le rôle du prof à travers un nouveau type d’école et un tissu d’élèves aux origines sociales différentes.



Annonces



Annonces



Annonces





Sam, présentation de la saison 6

Huit mois après son « mariage raté » et sa démission de l’Education Nationale, Sam repart de zéro… Exit Franconville, notre ex-prof rebelle nous entraîne avec elle dans un petit village rural, Saint-Paul-Le-Truchon. Propulsée dans une école hors contrat, elle doit faire face à une direction engluée dans ses principes d’un autre temps. Jusqu’où osera-t-elle aller pour s’imposer ? Là où d’habitude Sam était le pilier, la reine au cœur de sa cour… Dans ce nouveau lieu, elle est l’invitée, l’outsider… Et elle ne va plus rien maîtriser, d’autant qu’elle ne peut pas compter sur le soutien de Xavier, qui doit faire face à un choc majeur qui explose radicalement sa vie.

Noter cet article

Annonces



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés