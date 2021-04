Demain nous appartient spoilers : la fausse identité de Quentin, Charlie inquiète, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 12 au 16 avril)

4.7 ( 12 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 12 au 16 avril 2021 – Le week-end commence, et comme chaque samedi, on propose aux accros du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qu’il va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore être bien agitée pour les Daunier !



En effet, ils sont toujours à la porte de leur appartement et doivent vivre chez Samuel et Alma en attendant. Sofia est sous le choc de la trahison de Quentin, qui héberge deux criminels dans leur appartement. Ces derniers se préparent à tuer quelqu’un ! La police réussira-t-elle à les arrêter à temps ? En enquêtant, Aurore découvre que Quentin utilise une fausse identité…

De son côté, Charlie est inquiète… En effet, l’adolescente a peur d’être tombée enceinte !



Quant à Clémentine, elle commence à sérieusement douter de Sacha. Son comportement étrange lui fait croire qu’il a peut être une maîtresse et en plus, il a oublié son anniversaire !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 12 au 16 avril 2021

Lundi 12 avril (épisode 902) : Chassés de leur appartement, les Daunier sont contraints d’emménager chez Samuel, mais la cohabitation s’avère plus difficile que prévu. Chloé réalise que Maud et Judith l’ont menée en bateau. Elle décide alors de leur donner une leçon. Bart se met en tête de réconcilier Flore et Anna autour d’un jeu de société.

Mardi 13 avril (épisode 903) : Sofia ne se remet pas de la trahison de Quentin. Jaloux, Arthur supporte de moins en moins d’entendre sa petite amie en parler. De son côté, Aurore a peut-être trouvé une solution qui pourrait tout arranger. Camille décide de mettre ses talents d’influenceuse mode à profit pour relooker Judith. Flore et Anna trouvent un terrain d’entente.

Mercredi 14 avril (épisode 904) : Alma a du mal à vivre sous le même toit que les Daunier et pousse Samuel à instaurer des règles de vie commune. Sara trouve un moyen de faire avancer l’enquête d’Aurore. Charlie soupçonne Judith de vouloir quitter Souleymane. Tristan ne comprend pas le comportement de Sacha.

Jeudi 15 avril (épisode 905) : En dernier recours, Sofia se propose pour mener elle-même un interrogatoire. Aurore finit par accepter. Derrière la vitre sans tain, elle observe sa fille, impressionnée par sa détermination. Clémentine a l’impression que tout le monde l’évite. Les lycéens décident de louer une maison pour réviser le bac tous ensemble.

Vendredi 16 avril (épisode 906) : Aurore, Sara et Georges sont certains que les criminels qu’ils recherchent vont passer à l’action le jour même. S’ils arrivent à les arrêter, peut-être parviendront-ils à sauver des vies. Clémentine est furieuse que Sacha ait oublié son anniversaire. Charlie a peur d’être enceinte.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 12 au 16 avril

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

