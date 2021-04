Ici tout commence spoilers : Claire sous pression, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 12 au 16 avril)

4.7 ( 6 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 12 au 16 avril 2021 – On est samedi et comme chaque week-end, si vous êtes impatient de savoir ce qui va arriver la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire qu’il va déjà y avoir de l’eau dans le gaz entre Greg et Eliott !



En effet, alors que ces deux là veulent déjà passer à l’étape supérieure, voilà qu’Eliott va se défiler au dernier moment sans explications ! Rapidement, tout l’institut est au courant de leurs problèmes au lit…

De son côté, Claire subit la pression de Louis. Elle refuse de nommer Teyssier directeur, même face au chantage de son fils, qui menace de la dénoncer au sujet du testament. Mais Claire n’hésite pas à mettre une note injuste à Maxime et Salomé pour faire plaisir à Louis ! Le couple ne compte pas se laisser faire…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 12 au 16 avril 2021

Lundi 12 avril (épisode 116) : En cuisine, Louis est confus à la grande surprise de ses camarades tandis que Claire met les points sur les « i ». Au double A, Charlène n’obtient pas le poste tant attendu et décide de se venger. Greg a besoin de se confier, mais Lionel se montre particulièrement lourd.

Mardi 13 avril (épisode 117) : Claire décide de faire tout ce qu’elle peut pour se rapprocher de Louis, quitte à mettre son éthique de côté. Pendant ce temps, Anaïs, au centre de toutes les rumeurs, décide de prouver ce dont elle est capable. Aux marais salants, Noémie s’installe chez les Rivière alors que Caroline a une grande nouvelle.

Mercredi 14 avril (épisode 118) : Louis n’hésite pas à se moquer de Salomé et Maxime, qui ne comptent pas se laisser faire. Chez les Rivière, Gaëtan est pris en étau et Noémie fait un choix étonnant. Eliott s’interroge sur sa situation alors que Greg se renferme sur lui-même.

Jeudi 15 avril (épisode 119) : Claire campe sur ses positions et se met dans une situation délicate. Constance reçoit un appel inquiétant. Jérémy est tiraillé entre ses sentiments et sa raison. Hortense passe un casting et Mehdi est bien décidé à prouver ce dont il est capable.

Vendredi 16 avril (épisode 120) : Les revendications de Louis se font plus pressantes. En parallèle, Claire tente d’apaiser Salomé et Maxime. Célia prend une décision sur les conseils de son père. Hortense et Mehdi sont confrontés à des trolls malveillants.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 12 au 16 avril 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

