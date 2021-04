EXCLU Plus belle la vie : Elsa et Xavier cèdent à la passion, Patrick agressé (infos PBLV)

4.3 ( 9 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 30 avril Fan du feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend par la suite ? Alors c’est le moment puisque, comme chaque samedi, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Xavier et Elsa vont finalement céder à la passion !

En effet, alors que Xavier a bien du mal à gérer ses sentiments pour Elsa durant le procès, il la retrouve dans sa chambre et ils cèdent à la passion. Elsa s’éloigne peu à peu de Karim, qui de son côté apprend à Bilal comment mettre des coups pression pour avoir ce qu’on veut dans la vie…



Au tribunal, Xavier apprend qu’Elsa a refusé la cavale que Karim lui a proposé. Il est content et retourne la voir dans sa chambre… Ils remettent ça.

De son côté, Alison continue de se rapprocher de Christophe Rousseau. Alison se place en bonne fée de Christophe, elle le sauve de la faillite et l’aide à classer ses factures. Malheureusement Alison enchaine les retards au bar du Mistral, et Sophie décide donc de la virer !

Quant à Patrick, alors qu’il est heureux de devenir grand-père, il est sur une nouvelle affaire de cambriolage qui a mal tourné et qui s’est soldé avec meurtre. Patrick est imprudent et retourne seul à la villa où les cambrioleurs ont oublié une sacoche pleine d’argent… Il se retrouve nez à nez avec le suspect, qui le menace de son arme ! Patrick a bien du mal à se remettre de cette agression, il essaie de cacher son mal être à Babeth…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 12 avril sur France 3

Au parloir, Abdel découvre l’état de désespoir d’Elsa. Son procès débute à la fin de la semaine. Abdel est directement lié à Elsa mais convainc la juge Colbert de le laisser défendre sa belle-mère. Abdel demande à ce qu’Elsa soit libre en attendant son procès. Revel réagit très mal. Il est persuadé qu’Elsa était parfaitement au courant qu’il s’agissait d’un trafic d’organes…

Noé assure à Kilian qu’il continuera d’aider Lola coute que coute. Blanche est inquiète pour Noé car Lola est une fille a problèmes. Nisma a passé le week-end avec Jules mais ne veut pas s’afficher publiquement à Scotto. Jules, est déçu mais finit par surmonter l’obstacle…

C’est l’anniversaire de Sébastien et Laetitia veut lui faire plaisir en lui cuisinant un goulash hongrois. Rosa se met maintenant à parler Hongrois…

