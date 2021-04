« HPI » : la nouvelle série du jeudi soir de TF1 débarque le 29 avril

4.8 ( 11 )



« HPI » c’est la nouvelle série évènement de TF1 qui sera diffusée chaque jeudi soir à compter du 29 avril prochain. Au casting Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Marie Denarnaud, Bruno Sanches, Bérangère McNeese, Cédric Chevalme…



« HPI » est une nouvelle série policière dans laquelle Morgane, mère célibataire et femme de ménage au QI supérieur, devient par hasard consultante pour la brigade criminelle. Un personnage solaire, insoumis et excentrique dans lequel la comédienne Audrey Fleurot s’est glissée avec joie.

HPI : l’histoire

Morgane, 38 ans, 3 enfants, 2 ex, 5 crédits, 160 de QI et une bonne dose d’insoumission, va voir son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police qui lui propose un poste de consultante. Problème : Morgane déteste les flics… Mehdi Nebbou interprétera Karadec, flic tenace et méticuleux en charge de contrôler cette tornade.



Le premier épisode

A la DIPJ de Lille, l’enquête sur le meurtre d’Antoine Levasseur, retrouvé assassiné chez lui, est presque résolue. Sa femme, Jeanne, est portée disparue et il ne fait presque aucun doute qu’elle est la principale suspecte. Tombée par hasard sur le dossier du meurtre, Morgane Alvaro, la femme de ménage du commissariat au QI hors norme, n’est pas de cet avis : pour elle, Jeanne est aussi une victime et elle ne se prive pas de faire savoir aux enquêteurs qu’ils font fausse route ! Bien obligés d’admettre leur erreur et le talent indéniable de cette civile, Morgane est engagée comme consultante sur l’affaire ! Le très pointilleux commandant Karadec se voit obligé de collaborer avec cette mère célibataire au tempérament de feu qui a un sérieux problème avec l’autorité…

HPI votre nouvelle série policière à compter du jeudi 29 avril 2021 sur TF1 et MYTF1.

