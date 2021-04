Ici tout commence : Clotilde recadre Claire, Teyssier malade, ce qui vous attend jeudi 15 avril (épisode 119 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus on peut déjà vous dire que dans l’épisode 119 qui sera diffusé le jeudi 15 avril, Maxime et Salomé vont finalement repasser leur évaluation.



En effet, Claire a accepté de leur faire repasser avec Clotilde.



Maxime et Salomé se donnent à fond pour refaire leur revisit de l’osso-buco. Clotilde leur donne la note de 12/20 tandis que Claire confirme son 6/20. Ça leur donne donc une note de 9/20, ils sont très déçus et Clotilde ne comprend pas pourquoi Claire s’acharne… Elle la met en garde et affirme que si elle fait ça pour aider Louis à se venger, ce n’est pas digne d’une directrice et elle le prouvera.

De son côté, Teyssier est remonté et s’en prend à Louis. Il le menace de rompre leur accord et lui conseille de prévenir sa mère qu’ils vont devenir des parias à l’institut ! Pendant ce temps là, Constance reçoit un appel de l’assistante d’un médecin qui a besoin de joindre Teyssier. Elle le retrouve et se montre inquiète pour lui… Emmanuel lui assure qu’il ne se drogue et prétexte une analyse de sang. Constance lui confie qu’il lui manque et il l’invite à déjeuner le lendemain. Après, il reçoit un appel du médecin qui lui annonce une mauvaise nouvelle !…



L’institut prévoit de refaire des vidéos pour sa chaine YouTube et cherche un binôme. Rose a pensé à Hortense, qui réussit à convaincre Mehdi de faire équipe avec elle. Mais il se heurte à des remarques sur son physique…

Quant à Jérémy, il essaie de tourner la page en compagnie de Ludivine. Mais elle le surprend avec Célia qui lui tient la main… Ludivine confronte Jérémy, qui lui dit vouloir une histoire légère avec elle. Ludivine le stoppe : elle refuse d’être son pansement ! Et de son côté, Célia envoie balader Mathis sans ménagement…

Rendez-vous jeudi 15 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

