Ici tout commence du 26 avril : Claire et Teyssier vont s’affronter (résumé + vidéo épisode 126)

4.9 ( 7 )



Annonces





Ici tout commence du 26 avril, résumé et vidéo de l’épisode 126 – Claire et Teyssier acceptent l’idée de Clotilde d’organiser un duel culinaire ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et à la clé pour celui qui remportera ce défi culinaire, la direction de l’institut !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 126

Teyssier et Claire acceptent la proposition de Clotilde de s’affronter lors d’épreuves culinaires pour récupérer la direction de l’Institut. Il s’agira de réaliser deux recettes d’Auguste particulièrement difficiles. Claire demande qui va les juger et Clotilde comptait justement présider le jury… Rose s’y oppose et propose que ce soit Guillaume et Antoine aux côtés de la chef Listrac. L’épreuve de pâtisserie se déroulera mardi et l’épreuve salée mercredi.

Et alors que Ludivine se montre investie dans sa relation avec Jérémy, celui-ci rompt avec elle pour ne pas lui faire de mal. Quant à Greg, il se confie à Lionel sur ses désirs personnels. Ludivine est blessée par les agissements de Jérémy.



Annonces





Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 126 du 26 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés