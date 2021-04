Ici tout commence : Gaëtan vire Caroline, Salomé hésite, ce qui vous attend lundi 3 mai (épisode 131 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 131 qui sera diffusé le lundi 3 mai, Gaëtan va finalement apprendre la vérité sur Caroline !



En effet, Noémie accepte devant Caroline de ne rien dire à Gaëtan pour protéger Ludivine et Louane.



Mais Antoine informe tous les élèves de l’institut sur le vol de bouteilles de vins et il donne 24h au coupable pour se dénoncer.

Ludivine n’est pas bien, Lionel le remarque et accuse directement Caroline d’avoir volé… Louane est remontée et le gifle ! Face à Gaëtan qui recadre sa soeur, Noémie ne peut s’empêcher de lui dire qu’elle ne sait rien et qu’elle devrait se taire. Gaëtan comprend que Noémie sait quelque chose, elle avoue la vérité et Ludivine confirme.



Gaëtan confronte sa mère, il lui demande d’aller de se dénoncer auprès d’Antoine, de prendre ses affaires et de s’en aller !

De son côté, Greg communique avec un certain Lilian sur un site de rencontres. Il en parle à Eliott mais préfère ne pas rentrer dans les détails. Plus tard, Greg rencontre Lilian. Le courant passe bien mais Greg l’informe qu’il ne cherche pas de relation, ils ne se reverront pas après…

Après un week-end à Sète avec sa mère, Maxime est de retour. Salomé a pensé tout le week-end au mot de vendredi mais elle n’a pas envie de répondre et replonger dans son passé. Maxime se confie à Rose, qui lui conseille d’essayer d’en savoir plus de son côté… Maxime décide alors de répondre lui-même au mot. Et alors que Salomé a changé d’avis et s’apprête à répondre, elle trouve la réponse de sa mère ! Est-ce Olivia Listrac ?

Rendez-vous lundi 3 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

