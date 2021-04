Ici tout commence : Greg dénonce sa mère, Louis revient, ce qui vous attend jeudi 8 avril (épisode 114 en avance)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 114 qui sera diffusé le jeudi 8 avril, Benoit risque la prison !



En effet, alors qu’après sa chute Delphine porte un pansement, à l’institut tout le monde pense que c’est Benoit qui l’a frappée !



Claire décide de ne pas laisser passer ça et dénonce Benoit Delobel aux gendarmes. Benoit demande à sa femme de ne rien dire qui pourrait l’accuser, il continue de la protéger. Mais Eliott encourage Greg à parler, il ne peut pas laisser son père aller en prison à la place de Delphine ! Greg fait irruption pendant l’interrogatoire des gendarmes, il décide enfin de dire la vérité et affirme que c’est sa mère qui le frappe « depuis toujours ».

Greg prouve qu’il dit en vrai en lisant aux gendarmes les messages d’excuses de sa mère…



De son côté, Louis annonce à sa mère qu’il a décidé de reprendre les cours et finir son cursus à l’institut. Claire est contente et annonce à la nouvelle à Antoine, en lui demandant de préparer les excuses qu’il présentera à son fils pour l’avoir accusé d’être responsable de l’explosion. Mais elle se méfie de Teyssier…. Et elle a raison puisqu’il rappelle à Louis qu’ils ont prévu quelque chose dès le lendemain…

Quant à Célia, Jérémy lui manque beaucoup. Ce dernier passe la plupart de son temps dans sa chambre, ce qui inquiète ses parents. Et à l’institut, il évite Célia avant de finalement lui dire qu’ils doivent passer à autre chose. Le soir, elle se console dans les bras de Mathis, ils s’embrassent…

Rendez-vous jeudi 8 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

