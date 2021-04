Plus belle la vie en avance : un incendie en prison, Elsa et Xavier en danger (vidéo PBLV épisode n°4257)

5 ( 2 )



Annonces





Alors que Xavier Revel va rendre visite à Elsa en prison la semaine prochaine, les choses vont mal tourner dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, un incendie va se déclarer aux Baumettes et ils vont se retrouver en grand danger !



Annonces



Annonces

En effet, dans l’épisode qui sera diffusé mardi prochain, Xavier et Elsa sont bloqués dans sa cellule et la fumée gagne du terrain…



Annonces



Annonces



Annonces





Elsa explique à Xavier qu’ils ont du l’oublier et qu’il faut qu’il les appelle. Mais Xavier l’informe qu’il a son téléphone à l’entrée… Persuadée que comme bon nombre de prisonniers, Elsa est malhonnête, Xavier lui demande de sortir le sien. Il est désagréable et Elsa l’envoie balader : non, elle n’a pas de téléphone !

Xavier appelle au secours, ils sont tous les deux en grand danger…



Annonces





Un extrait de l’épisode de PBLV 4257 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4257 du 13 avril 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :

EXCLU Plus belle la vie : Xavier et Elsa amoureux, Alison s’éloigne d’Abdel (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés