Ici tout commence : Teyssier avoue être malade, Hortense embrasse Mehdi, ce qui vous attend vendredi 23 avril (épisodes 124 et 125 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » était déprogrammé ce soir, deux épisodes inédits seront programmés demain dès 17h55. Et ssi vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans les épisodes 124 et 125 qui seront diffusés le vendredi 23 avril, Claire et Teyssier vont être mis à pied de l’institut !



En effet, Antoine et Rose ne veulent pas virer Claire et Louis mais ils doivent annoncer la nouvelle pour le testament d’Auguste à Clotilde…



Claire en parle d’abord à Teyssier et Louis, et on peut dire son annonce passe mal… Teyssier en veut à son fils d’avoir parlé et lui reproche de ne pas s’être soucié des conséquences. De son côté, Louis est inquiet et en parle à Elodie, qui l’assure de son soutien.

Rose et Antoine en parlent ensuite à Clotilde. Rose propose à sa soeur de mettre Teyssier et Claire à pied, et de prendre la direction de l’institut le temps de réfléchir à ce qu’elles vont faire. Clotilde accepte. Et de leur côté, Maxime et Salomé apprennent qu’ils sont réintégrés.



Quant à Célia et Jérémy, ils ne savent plus du tout où ils en sont… Jérémy retrouve Célia, qui lui a donné rendez-vous. Célia s’excuse pour son comportement et affirme qu’elle l’aime toujours. Jérémy lui répond qu’il pense toujours à elle, même quand il est avec Ludivine… Ils s’embrassent !

Le lendemain, Clotilde annonce à Guillaume et Jérémy qu’elle veut reprendre la direction de l’institut seule. Mais son mari et son fils sont contre, ils pensent que ça va trop empiéter sur leur vie de famille… De son côté, Claire présente ses excuses à Maxime et Salomé.

Clotilde informe finalement Rose et Antoine de sa décision de ne pas diriger l’institut. Les deux soeurs veulent nommer un prof de l’institut mais elles ne sont pas d’accord… Rose veut que ce soit Claire tandis que Clotilde veut nommer Emmanuel Teyssier ! Elles proposent donc aux deux chefs de s’affronter sur une épreuve culinaire, le meilleur prendra la direction de l’institut.

Mais face à Constance, Emmanuel avoue être malade. Il lui confie que bientôt il ne sera plus en mesure de cuisiner… Il affirme que c’est pour ça qu’il voulait diriger l’institut.

Du côté des élèves, on organise une fête en l’honneur de Mehdi. Et au cours de la soirée, alors qu’ils dansent, Hortense embrasse Mehdi… Mal à l’aise il prend la fuite. Maxime le suit et l’encourage à vivre une histoire avec Hortense. Mais Mehdi se l’interdit, il sait qu’il va mourir.

Rendez-vous vendredi 23 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

