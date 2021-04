Un si grand soleil : c’est tendu entre Julien et Johanna, ce qui vous attend vendredi 23 avril (épisode n°630 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°630 qui sera diffusé le vendredi 23 avril, il y a de l’eau dans le gaz entre Julien et Johanna…



En effet, alors que la journée démarre bien puisqu’Arthur semble agréable avec Johanna, ce dernier fait sa valise dans leur dos pour aller quand même chez sa grand-mère…

Julien et Johanna revoient ensemble Isabelle Marx. Johanna commence à négocier et quand ils se retrouvent seul à seul, Julien la recadre sèchement… Il lui dit qu’il est le seul à décider pour son entreprise.



Arthur débarque chez Elisabeth. Elle appelle Julien pour le prévenir et il lui reproche de s’immiscer dans sa vie… Il décide d’aller chercher Arthur mais ça se passe mal. Père et fils se disputent et semblent prêts à en venir aux mains !

De son côté, Johanna se confie à Sabine. Celle-ci pense que Johanna aimerait qu’Arthur s’en aille chez Elisabeth pour pouvoir faire un bébé avec Julien… Et face à Julien, Johanna lui conseille de laisser un peu de leste avec son fils. Julien le prend mal, il pense qu’elle se réjouit du départ d’Arthur.

Quant à Alex, il s’excuse auprès d’Elise. Elle affirme ne pas lui en vouloir car elle a compris il a eu un coup de foudre pour Julie. Elise décide de l’aider en allant parler à Julie. Elle lui explique que son collègue est vraiment tombé amoureux d’elle…

Rendez-vous vendredi 23 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

